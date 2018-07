Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Lisboa alerta para ruas cortadas e condicionadas no Parque das Nações

Trânsito vai estar muito condicionado a partir de quinta-feira e durante uma semana.

Por Lusa | 21:34

O trânsito vai estar muito condicionado na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, a partir de quinta-feira e durante uma semana, havendo ruas com circulação condicionada e outras mesmo de circulação interrompida, alertou esta quarta-feira a Câmara Municipal.



As restrições devem-se ao fim das comemorações dos 60 anos do príncipe Aga Khan como líder espiritual da comunidade ismaelita, que trazem a Lisboa, ao Parque das Nações, quase 50 mil pessoas.



As comemorações decorrem no pavilhão Altice Arena, na Feira Internacional de Lisboa (FIL) e antiga Praça Sony e a partir das 08:00 de quinta-feira, e até quinta-feira da próxima semana algumas artérias "estão sujeitas a fortes impactos", diz a autarquia em comunicado.



A Câmara de Lisboa especifica que é interrompida a circulação na Alameda dos Oceanos, junto à FIL, entre o Pavilhão de Portugal e a Rotunda dos Vice-Reis (sentido sul-norte), e em parte da Rua do Bojador.



Com circulação condicionada estará parte da Rua do Bojador, parte da Avenida Boa Esperança e a saída nascente do parque de estacionamento do Centro Comercial Vasco da Gama.



As comemorações do Jubileu de Diamante de Aga Khan incluem mostras de arte, cinema, conferências e concertos.



A Junta de Freguesia já tinha anunciado que são esperadas cerca de 45 mil pessoas no Parque das Nações, a zona escolhida para centralizar as comemorações na cidade.



Contactada pela agência Lusa, a PSP confirmou na terça-feira que estará responsável pela segurança do evento e que são esperados constrangimentos na circulação na zona do Parque das Nações.



Fonte da Junta de Freguesia do Parque das Nações considerou esta quarta-feira que há uma "ocupação exagerada" do espaço público para a realização do evento.