Cena em comboio gravada sem a CP saber

Uma das cenas do filme que estão envoltas em polémica decorre num comboio Intercidades na Linha da Beira Alta, logo no início da trama, quando a protagonista deixa o anel de noivado e o futuro marido na carruagem. Nesta parte não há qualquer interação sexual ou imagens explícitas, mas certo é que a CP não soube de nada até o facto ser divulgado pelo CM no passado fim de semana. “A CP não tem conhecimento da realização de qualquer filme desse teor envolvendo as nossas carruagens. A CP não recebeu qualquer pedido de autorização para a utilização das nossas carruagens para esses fins. Nunca foi concedida autorização a qualquer outra entidade para alugar ou utilizar as nossas carruagens para a produção de filmes dessa natureza”, garantiu a empresa, acrescentando que “obviamente não houve qualquer receita proveniente desse tipo de atividade”.Em 2021, dois rapazes e uma rapariga filmaram-se enquanto mantinham relações sexuais dentro de um comboio da Linha da Azambuja. Assim que foi divulgado na Internet tornou-se viral, acumulando milhares de visualizações e acabando por figurar em quase todos os ‘sites’ porno do Mundo. Há quase dez anos, um casal estrangeiro fez o mesmo nos transportes públicos do Porto e, da mesma forma, o vídeo acabou por ter milhões de visualizações. Em ambos os casos, a indignação de muitos fez aumentar a curiosidade de outros que não tinham visto.