Sem surpresa, o Governo alargou a lista de concelhos em risco para um total de 191: há 77 novas entradas na lista negra de municípios com mais de 240 casos por cem mil habitantes. Outros sete melhoram e veem as medidas serem aliviadas, a partir desta sexta-feira. A região Centro foi uma das que registaram maior agravamento e o Algarve passou a ter metade dos concelhos em risco. No Alentejo há também um acréscimo significativo.