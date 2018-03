Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cerca de 2.000 jovens manifestam-se em Lisboa contra a precariedade

Grupo partiu do Cais do Sodré rumo à Assembleia da República.

17:00

Perto de 2.000 pessoas participam esta tarde na manifestação nacional contra a precariedade e os baixos salários dos jovens trabalhadores, organizada pela CGTP, que partiu cerca das 15h30 do Cais do Sodré rumo à Assembleia da República.



"É preciso que isto mude! Emprego para a juventude!" ou "O Governo tem de optar! Precariedade é para acabar!" são algumas das palavras de ordem entoadas pelos manifestantes, que assinalam assim o Dia Nacional da Juventude.



Segundo fonte policial à Lusa, são cerca de 1.700 os participantes, enquanto a organização aponta para entre 2 mil a 2500 pessoas.



A manifestação ocorre numa altura em que se discutem na Concertação Social as propostas do Governo de combate à precariedade, entre as quais a redução da duração máxima dos contratos a termo de três para dois anos e menor margem para renovações, bem como a criação de uma taxa a aplicar sobre as empresas que abusem deste tipo de contratação.



A CGTP classificou as medidas como "meros paliativos", considerando, por outro lado, positiva a eliminação da norma que permite a contratação a termo para postos de trabalho permanentes de jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração.