CGTP quer que crescimento económico se reflita nos salários

Central sindical assumiu esta posição num comunicado emitido em reação aos dados divulgados pelo INE.

Por Lusa | 20:06

A CGTP defendeu esta sexta-feira que o crescimento económico do país tem de se traduzir na melhoria dos salários e dos direitos laborais, de modo a promover o desenvolvimento e o progresso social.



A central sindical assumiu esta posição num comunicado emitido em reação aos dados divulgados esta sexta-feira pelo INE, relativos ao 2.º trimestre de 2018, que confirmam um aumento homólogo do PIB de 2,3%.



"Estes dados demonstram a importância dos rendimentos de quem trabalha e trabalhou como fator de dinamização da economia nacional, indutor de um maior crescimento económico e promotor do aumento de emprego que se tem verificado", disse a intersindical.



A CGTP considerou que, no entanto, "o nível de crescimento económico não está a ter correspondência numa subida dos salários reais que permanecem praticamente estagnados (cerca de 0,5% de crescimento homólogo)".



Segundo a central sindical, até maio, o salário bruto médio mensal dos novos empregos criados foi de 761,88 euros, sendo que, em cada três novos contratos, dois têm um vínculo precário.



"Esta situação é elucidativa da necessidade de inverter o ciclo de baixos salários e de baixo valor acrescentado que marcam a evolução do nosso modelo económico nas últimas décadas", afirmou no comunicado.



A CGTP defendeu a necessidade de "mais salários, melhor emprego e a valorização das profissões" como "elementos centrais da rutura com a política de direita".



A Inter considerou ainda que se o Governo tivesse uma política mais justa na repartição da riqueza "o país estaria esta sexta-feira com ritmos de crescimento e desenvolvimento económico bem mais significativos".



Para a CGTP-IN é urgente "investir na produção nacional, defender e modernizar os setores tradicionais, assim como promover novas fileiras que incorporem um maior valor acrescentado para a economia nacional".