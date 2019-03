Chef Kiko reage a polémica: "Afinal também há marcianos na terra"

Kiko Martins foi acusado de ter mentido sobre ter vencido um "concurso da NASA".

"Houston, we have a problem: afinal também há Marcianos na Terra!": foi desta forma que o chef Kiko se começou por pronunciar num esclarecimento publicado nas suas redes sociais, após ter sido acusado de mentir sobre ter vencido um "concurso da NASA"."1. Houve concurso no dia 25 de Fevereiro em Saragoça? - Sim, houve!2. O concurso foi co-organizado pelo Centro de Astrobiología - INTA/CSIC (Associado ao NASA Astrobiology Institute) em parceria com a Universidade de Engenharia e Tecnologia do Peru e com o Centro Internacional de la Papa, patrocinados pela NASA para desenvolverem o projecto Batatas em Marte, a ser utilizado na missão a Marte 2030? - Sim, foi!3. Existiu outro vencedor? - Sim, na categoria de amadores. Eu venci na categoria profissional e principal!4. Sou português? - Sim, sou! E com muito orgulho em ter vencido o concurso!", pode ler-se na sua conta oficial de Instagram.O famoso mestre gastronómico tinha estado no Programa da Cristina, na SIC, vestido de austronauta onde afirmou ter vencido um concurso promovido pela NASA.No entanto, tal como a revista SÁBADO noticiou, nunca houve qualquer concurso da NASA, nem a agência americana de exploração espacial convidou Kiko Martins, ou qualquer outro chef, para um concurso gastronómico relacionado com o chamado planeta vermelho.Houve de facto uma iniciativa culinária relacionada indiretamente com Marte, mas foi organizada por um conjunto de entidades espanholas e Kiko Martins nem sequer foi o único vencedor. O evento decorreu em Saragoça.Foi o próprio Kiko Martins a inscrever-se depois de ter sido abordado na rua por um amigo, que ouvira falar do concurso espanhol.