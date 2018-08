Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cheque-dentista com baixa adesão

Apenas 6081 idosos tiveram acesso ao programa no ano passado.

Por Margarida Andrade e Cláudia Machado | 08:27

Dos 175 306 idosos que receberam o complemento solidário no ano passado, apenas 6081 utilizaram o cheque-dentista.



O balanço revela que apenas uma pequena fatia desta faixa etária - cerca de 3,5% - teve acesso ao programa relativamente a outros grupos beneficiários, já que a taxa de cobertura é de 95% nas crianças e adolescentes e 63% em grávidas.



"São um grupo muito vulnerável da população, com alfabetização reduzida e podem não estar plenamente conscientes do seu direito ao uso do cheque-dentista", afirma Jorge Simões, um dos autores do programa de saúde oral.



O responsável explica que o acesso ao programa "pressupõe conhecimento", o que coloca os idosos em desvantagem em relação a outros grupos. Isto porque têm de provar a sua condição e só depois receber o cheque-dentista, enquanto as crianças e os adolescentes recebem os vales automaticamente nas escolas públicas.



Para inverter a situação, o especialista defende que deve haver uma "maior preocupação" do médico de família no acompanhamento ao idoso.



Cheque-dentista foi lançado há 10 anos

O Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral lançou o cheque-dentista em 2008. A medida abrange crianças e adolescentes de escolas públicas, idosos com complemento solidário, grávidas e portadores de VIH.



PORMENORES

Cheques emitidos

Já foram emitidos 5,2 milhões de cheques-dentistas, o que representa um investimento de 132,6 milhões de euros.



83 mil consultas

Existem 53 médicos dentistas nos cuidados de saúde primários e 59 unidades com gabinetes de saúde oral. De setembro de 2016 a 31 de julho de 2018, foram realizadas 83 077 consultas de medicina dentária.