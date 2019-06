Chumbo à revisão de contrato da EN125

O Tribunal de Contas (TC) considerou improcedente o recurso apresentado pela Infraestruturas de Portugal (IP) à recusa do visto à renegociação do contrato de concessão da EN125.O TC manteve assim o chumbo ao documento que iria permitir avançar com a intervenção nos 52 km da EN125 que ainda estão por requalificar.Com o novo contrato, o troço da EN125 que já se encontra requalificado, entre Vila do Bispo e Faro, continuava concessionado à Rotas do Algarve Litoral (RAL), enquanto a parte entre Olhão e Vila Real de Santo António, ainda à espera de intervenção, passaria para a IP, que avançaria com as obras.O chumbo agora confirmado faz com que a intervenção continue parada - a RAL não tem condições para assegurar a obra e, na sequência do primeiro chumbo, em julho de 2018, suspendeu mesmo a operação de manutenção da estrada, que foi assumida pela IP.Contactada este sábado pelo, fonte oficial da IP apenas referiu que "neste momento a empresa não está a comentar essa decisão".Já o Governo, em 2018, quando surgiu o primeiro chumbo, adiantou que tudo estava previsto e, em último caso, a IP resgataria a obra."Compete agora ao Governo resgatar a obra, através da IP, para que seja concluída", disse ontem, ao, Jorge Botelho, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, defendendo que o Executivo já o devia ter feito.A requalificação da EN125 foi inicialmente anunciada em 2008, há 11 anos. Com os trabalhos a avançarem lentamente, em 2012 foi feita uma renegociação do contrato. A intervenção está parada desde 2017.Antes do verão do ano passado, foram feitas ‘obras de urgência’ para melhorar o troço ainda à espera da requalificação.