Protesto mostra estado “deplorável” da EN125

Cerca de 100 pessoas percorreram cinco quilómetros a pé e de bicicleta.

Por Tiago Griff | 08:08

Deplorável, lastimável e calamitoso, foram alguns dos inúmeros adjetivos usados para classificar o estado da EN125, entre Tavira e Vila Real de Santo António, que domingo de manhã juntou cerca de 100 pessoas numa ação de protesto que acabou por criar constrangimentos no trânsito durante mais de uma hora.



O objetivo da manifestação foi pressionar o Governo para avançar com as intervenções de fundo prometidas há anos.

"Lançaram agora umas obras ‘para inglês ver’, para tapar alguns buracos, que atingem apenas 5 quilómetros de uma via de 45 [entre Olhão e Vila Real de Santo António].



Queremos uma requalificação a sério", referiu ao CM Francisco Amaral, autarca de Castro Marim, que este domingo se vestiu de preto para apoiar o protesto organizado pelo Movimento de Cidadania dos Utentes da EN125 - Sotavento.



A promessa das obras estruturais está feita e os trabalhos estão previstos arrancar em 2019. Também já estiveram para avançar em 2016, 2017 e 2018. "Acredito que cheguem para o ano, mas é uma planificação do Governo porque vamos ter as eleições legislativas.



Os cidadãos não podem andar ao tom dos políticos", critica António Fernandes, um dos membros do movimento.