Obras causam longas filas na Nacional 125

Trabalhos na via só têm final previsto para dia 14 deste mês.

Por João Mira Godinho | 09:52

As obras de urgência para melhorar o estado da EN125 na zona do Sotavento, entre Olhão e Vila Real de Santo António, estão a provocar longas filas de trânsito na estrada.



A situação está a provocar descontentamento entre os condutores, em particular aqueles que já estão no Algarve para passar as férias. Mas os trabalhos só devem terminar dentro de dez dias.



"Já estamos no verão e fazer as obras nesta altura vem prejudicar o turismo", disse ao CM um dos condutores, parado na Luz de Tavira onde a circulação se faz apenas por uma via, de forma alternada.



Alguns automobilistas falam numa demora de quase uma hora, para passar os semáforos.



A obras de urgência na EN125 foram anunciadas no final de abril devido ao atraso no início dos trabalhos de requalificação da EN125 entre Olhão e V. R. St.º António. Têm o final previsto apenas para 14 de julho.