Chuva arrasta cinzas e mata peixes em ribeira de Monchique

Ribeira fora escolhida para libertar bogas do sudoeste, em extinção.

Por Ana Palma | 09:27

Na ribeira de Odelouca, no concelho de Monchique, são visíveis, ao longo de uma grande extensão, centenas de peixes mortos. A mortandade começou na segunda-feira, um dia depois de ter chovido na zona de Alferce, uma das áreas mais atingidas pelo violento incêndio de agosto.



"A chuva que caiu arrastou as cinzas para a ribeira e no dia seguinte a água estava preta e baça e os peixes começaram a morrer todos a partir de então", revelou ontem ao CM António Varela, de 55 anos, que reside na zona do Laranjeiro.



De acordo com o morador, as espécies mais atingidas - e cujas carcaças continuam depositadas nas margens e no próprio leito da ribeira, em zonas pouco profundas, como acontece no Laranjeiro e Charcões - são sobretudo "liças e barbos", mas há outras. "Praticamente os peixes que aqui havia morreram todos durante os últimos dias. Nem sequer voltei a ver aqui cágados. É uma lástima. As liças, talvez dentro de algum tempo, poderão voltar, mas se calhar as outras espécies desapareceram para sempre", lamentou António Varela.



A situação chocou os moradores da zona, apesar de "já estarem à espera de que, com a chuva, os cursos de água pudessem ser atingidos pelas cinzas", referiu.



Recorde-se que a ribeira de Odelouca, na zona de Laranjeiro, foi a escolhida para a libertação, no passado dia 12 de abril, de 256 bogas do Sudoeste.



Estes peixes nasceram no Aquário Vasco da Gama em 2016 e eram descendentes de exemplares capturados na mesma ribeira.



A sua libertação visava o repovoamento da espécie - considerada como criticamente em perigo - no seu meio natural. Na situação atual também estes peixes poderão ter morrido nos últimos dias.