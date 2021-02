Chuva de críticas negativas leva Tripadvisor e Zomato a suspenderem avaliações de restaurante Lapo em Lisboa

opiniões formadas em reportagens dos media, sejam elas positivas ou negativas".



O restaurante ‘Lapo’ na baixa de Lisboa, que recusou fechar no dia 15 de janeiro, em pleno Estado de Emergência , transmitiu esta quinta-feira um direto na rede social Facebook, em que um grupo de pessoas aparece sem distanciamento físico ou máscara.Nas imagens pode ver-se dezenas de pessoas que convivem com copos de vinho na mão em ambiente festivo, violando as restrições para o combate à disseminação da Covid-19.

"Devido a um evento recente que atraiu a atenção dos meios de comunicação social e provocou um aumento do envio de avaliações que não descrevem uma experiência direta, suspendemos temporariamente a publicação de novas avaliações para este anúncio. Se teve uma experiência direta nesta propriedade, regresse novamente em breve. Aguardamos ansiosamente a sua avaliação", escreve a plataforma na página do restaurante.Também o Zomato, outra plataforma semelhante para avaliação e opinião de espaços, emitiu já um comunicado no site onde afirma que não pode basear as críticas "emCódigo de Conduta dos Foodies, tUm dos proprietários apelou em vídeo para que outros comerciantes sigam o exemplo e abram portas, apesar das restrições impostas.