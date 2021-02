Nas imagens pode ver-se dezenas de pessoas que convivem com copos de vinho na mão em ambiente festivo, violando as restrições para o combate à disseminação da Covid-19.





"Meus amigos, resistir é preciso. Abram os vossos negócios. A liberdade não se pede, exerce-se", diz o proprietário enquanto se ouve Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, no interior do restaurante. As pessoas no interior vão acenando, sem máscara ou distanciamento físico. Vê-se pelo menos uma criança no meio do grupo.