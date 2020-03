Circo sem dinheiro para comer pede ajuda na Internet

Com a despensa vazia e sem dinheiro para comprar alimentos, a família do Circo Nederland, instalado na Figueira da Foz, pediu ajuda através das redes sociais.



Solicita bens básicos para garantir a alimentação de oito adultos e duas crianças (de cinco e 12 anos) e ração para 4 cães e 6 gatos. A família chegou à cidade há três semanas. Não fez espetáculos devido à pandemia.







Após o apelo, a família ficou surpreendida com a solidariedade dos figueirenses: "Vamos poder comer tranquilamente". Promete recompensar com bilhetes para o circo quando "tudo passar".