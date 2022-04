Circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa interrompida entre Avenida e Santa Apolónia

A Linha Azul do Metro de Lisboa encontra-se interrompida pelo menos desde as 19h29 devido a uma avaria na sinalização, entre as estações da Avenida e de Santa Apolónia, adiantou a empresa na rede social Twitter.

"Devido a avaria na sinalização, a circulação está interrompida entre as estações Avenida e Santa Apolónia", lê-se no Twitter.

Inicialmente, o Metropolitano de Lisboa havia referido que a circulação apenas estava suspensa entre as estações de Terreiro do Paço e Avenida.

De acordo com a empresa, a interrupção poderá ser prolongada, não sendo, assim, possível prever a sua duração.