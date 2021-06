A circulação na linha Azul do Metro de Lisboa está interrompida entre as estações da Pontinha e S. Sebastião devido a avaria do comboio, explica a empresa no site oficial.

Segundo o aviso da empresa ainda não há previsão para a resolução do problema. "Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", refere.



CM tentou contactar o Metro de Lisboa sem sucesso, até ao momento.