Uma verdadeira revolução começa esta quarta-feira nos transportes na Área Metropolitana de Lisboa, com o lançamento da primeira empreitada que vai fechar a linha verde (circular) com a ligação do Cais do Sodré ao Rato, criando duas novas estações, uma em Santos outra na Estrela, e aumentando a rede. Com um investimento superior a 210 milhões €, a obra terminará em 2024.

