Cirurgião Manuel Antunes deixa o SNS com 45 mil cirurgias feitas

Médico atingiu o limite de idade e deu esta sexta-feira a sua última aula. Marcelo homenageia cirurgião.

01:30

O ministro Adalberto Campos Fernandes, manifestou vontade em "poder um dia ‘manuelantunizar’ o SNS", elogiando a capacidade de gestão e inovação do cirurgião. Manuel Antunes, que ontem fez 70 anos, realizou mais de 45 mil cirurgias cardíacas e pulmonares.



PORMENORES

Agradecimento à família

Manuel Antunes fez um resumo do seu percurso de vida pessoal e profissional, em que aproveitou para agradecer aos seus mestres, à sua equipa e, de forma especial, à família, a quem agradeceu o tempo que lhes era devido e que não lhes deu.



Referência "viva"

Manuel Antunes "não faz falta porque está presente. É uma referência viva, não é uma referência morta", disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Na cerimónia esteve também Ramalho Eanes.

Por limite de idade, o cirurgião Manuel Antunes abandonou ontem o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o cargo de diretor do Centro de Cirurgia Cardiotorácica, por ele criado em 1985, no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).O catedrático deu a última aula no auditório do CHUC, com o tema ‘Uma vida com o coração nas mãos’, e contou com a presença de várias personalidades, como o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa considerou o Centro "um exemplo da saúde em Portugal, na Europa e na saúde mundial".