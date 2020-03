CM e EDP unem-se para doar meio milhão de euros a lares de idosos

O CM e a EDP uniram-se para ajudar quem mais precisa na pandemia de Covid-19: a população idosa residente em lares, de norte a sul do País. A iniciativa ‘Heróis de Máscaras’, uma parceria exclusiva da EDP Solidária, programa de apoio social da Fundação EDP, do CM e da CMTV arranca esta segunda-feira e vai disponibilizar meio milhão de euros para aquisição de máscaras, luvas e batas descartáveis para lares de idosos. As instituições beneficiárias deste programa terão de cumprir os seguintes requisitos: serem instituições particulares de solidariedade social ou legalmente equiparadas; desenvolverem a resposta ‘lar de idosos’ com acordo de cooperação com a Segurança Social ou licença de funcionamento; e prestarem cuidados a um mínimo de 30 utentes.

Esta iniciativa, desenvolvida em articulação com o Ministério de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, permitiu identificar cerca de 300 instituições com necessidades muito prementes de equipamentos para prestação de cuidados aos seus utentes.

A entrega dos equipamentos às instituições será realizada pelos centros distritais da segurança social.

A Fundação EDP compromete-se a disponibilizar 500 mil de euros em equipamentos de proteção individual (máscaras cirúrgicas, luvas e batas descartáveis com punhos elásticos), utilizando metade da verba destinada ao programa EDP Solidária para 2020. A outra metade (meio milhão) foi já canalizada este ano para apoiar o investimento do Grupo EDP na aquisição de 50 ventiladores e 200 monitores médicos para o SNS.

Uma ação que contará também - e como sempre - com a participação dos nossos leitores e telespectadores que se queiram unir a esta onda de solidariedade. Basta ligar o 760204045 (custo da chamada: 0,60€ + IVA à taxa legal em vigor). Toda a margem líquida da verba resultantes destas chamadas reverterá para a campanha ‘Heróis de Máscara’. A sua chamada faz a diferença.



Octávio Ribeiro, diretor-geral CM/CMTV

"Dotar lares de maior segurança"

O momento é de união e comunhão de esforços. Os lares de idosos, à semelhança dos outros setores de atividade, não estavam preparados para a chegada desta pandemia. Com a EDP como poderoso parceiro tudo faremos, junto com os nossos leitores, para

dotar os lares de maior segurança neste combate vital.

António Mexia, presidente da EDP

"Ninguém pode ficar indiferente"

A situação de pandemia que todos enfrentamos exige respostas rápidas e o envolvimento de todos. Temos de agir como uma comunidade solidária para fazer face a um problema que é coletivo e a que ninguém pode ficar indiferente. A EDP associa-se ao CM e à CMTV para ajudar quem mais precisa: os idosos que estão em lares, mas também quem trabalha nestas instituições. Os portugueses podem contar com a EDP para ultrapassar esta crise.