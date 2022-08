A chegada do antigo diretor de informação da TVI ao Ministério das Finanças é o mais recente capítulo da relação de Sérgio Figueiredo com Fernando Medina: é a terceira vez que um contrata o outro. Uma dessas operações não era ainda do conhecimento público. Mas antes de a revelar é necessário seguir o fio à meada.A primeira "contratação" foi da responsabilidade de Sérgio Figueiredo. Acabado de assumir a direção de informação da TVI, o jornalista contratou Fernando Medina para ser comentador no canal no verão de 2015.