CNID e Universidade Fernando Pessoa assinam protocolo para vigiar a violência contra jornalistas na área do desporto

O CNID - Associação de Jornalistas de Desporto - e a Universidade Fernando Pessoa (UFP), no Porto, assinaram um protocolo com vista a monitorizar a violência contra jornalistas que trabalhem na área do desporto.



Segundo a associação, a presença do professor André Seabra no projeto foi um "argumento fundamental" para o CNID se juntar à universidade, uma vez que Seabra tem experiência no estudo das claques de clubes desportivos e na violência no desporto.





ideia mais segura desse fenómeno muito negativo que tem estado associado ao desporto", pode ler-se no comunicado da associação.

O protocolo, que foi assinado pelo professor Salvato Trigo, presidente da Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa, prevê que o CNID forneça à UFP dados que recolha anualmente sobre violência exercida sobre jornalistas em contexto de desporto, "de forma a ter umaA universidade vai estudar os dados e vai fazer uma análise anual com o CNID.No comunicado, adestaca ainda que os jornalistas que forem vítimas de atos violentos podem, se assim o desejarem, ser alvo de avaliação psicológica por parte da Clínica Pedagógica de Psicologia da universidade.