As escolas privadas vão acatar a suspensão das aulas mesmo por via online. Esta sexta-feira houve colégios que iniciaram aulas à distância, mas a situação será corrigida, garante a Associação de Estabelecimentos de Ensino Privado e Cooperativo (AEEP).





“Após uma conversa com o ministro da Educação ficou claro que todas as atividades letivas, mesmo à distância, estão suspensas e é isso que estamos a transmitir aos nossos associados” afirmou Rodrigo Queiroz e Mello, presidente da AEEP, admitindo apenas “apoios aos alunos”. “A intenção do legislador é que o número de aulas presenciais seja o maior possível”, afirmou o dirigente. O líder do PSD, Rui Rio, considerou a proibição de aulas online no privado uma medida “totalitária de perfil marxista”.