Combater o coronavírus na praia: conheça o areal exclusivo para maiores de 65 anos

Com a chegada do verão e dos dias de maior calor, chega também a vontade de passar os dias na praia, agora com novas regras de segurança e de prevenção da transmissão do novo coronavírus, que têm dado algumas dores de cabeça às autoridades de saúde e governantes. Em Portugal optou-se por um sistema com ‘semáforos’ que indicam a lotação máxima de um areal, mas uma localidade Espanhola está a dar que falar depois de ter criado uma praia própria para fazer frente ao combate à pandemia de covid-19, através da proteção dos mais vulneráveis a esta doença: os mais velhos. Vejer de la Frontera, em Cádis, acaba de anunciar uma praia exclusiva para maiores de 65 anos.

O município de Vejer de la Frontera decidiu reservar 150 metros da sua costa, que se estende por 4,6 quilómetros, para poder acolher nesta praia pessoas com mais de 65 anos ou com mobilidade reduzida, para minimizar o risco de transmissão do coronavírus.

"Tomámos muitas medidas e, ao ver que as pessoas com mais de 65 anos são doentes de alto-risco, optámos por criar uma zona própria, para que se sintam na máxima segurança. São os mais vulneráveis e, por isso, temos que garantir-lhes segurança", conta Manuel Flor, vereador da Câmara de Vejer de la Frontera, ao El País, recordando que a costa de Cádis viu uma enchente de banhistas há duas semanas que franziu muitos sobrolhos em Espanha e obrigou a um reforço das medidas de segurança (e encerramento de algumas praias).

A praia de El Palmar foi, por isso, dividida em 12 setores para controlar o acesso à praia e limitar a afluência de banhistas. O acesso aos sectores é feito por corredores criados para o efeito, que são vigiados e controlados por funcionários contratados para o efeito. O sector 3 é o reservado a maiores de 65 anos.

Nesta praia exclusiva para maiores de 65, podem entrar também os familiares, mas apenas como acompanhantes. "Se temos uma área cuja entrada é limitada pela idade, temos que provar que temos mais do que essa idade com apresentação de um documento", adianta Anabel Sánchez, outra vereadora de Vejer de la Frontera.

Para além dos nadadores salvadores, seguranças e funcionários da câmara presentes, o dispositivo montado prevê ainda que drones sobrevoem o areal, de forma a garantir a máxima segurança dos mais velhos que frequentarão esta praia.