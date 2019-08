Compressas frias podem ajudar a acalmar reações das alergias

Vermelhidão, comichão, vesículas, pequenas borbulhas, ou até mesmo dor: são alguns dos sintomas que podem aparecer após a exposição solar e que indicam reação ao Sol. Há vários tipos de alergias, mas o tratamento é essencialmente o mesmo."Compressas frias ou água termal fresca nas áreas com ‘rash’ - erupções cutâneas -, anti-histamínicos", são as recomendações de Ana Sousa, médica na Candela Medical Portugal. A especialista alerta para o facto de, em reações mais graves, poder ser necessário consultar um especialista e ter de colocar pomadas com corticoides ou até fototerapia.As alergias solares não têm cura. É no entanto possível preveni-las. "A melhor forma de prevenir é proteger a pele da exposição solar. Deve aplicar-se protetor solar com fator de proteção acima de 30 e com proteção UVA e UVB antes de sair de casa", aconselha Ana Sousa.Os lábios são também uma zona do corpo importante a não esquecer na hora de colocar a loção de proteção, até porque há um tipo de alergia que surge precisamente à volta da boca: o prurido actínico, que se desenvolve normalmente na infância ou adolescência.Não se expor ao Sol nas horas de maior calor, entre as 11h00 e as 16h00, usar óculos de sol com proteção contra radiação ultravioleta e usar chapéu de abas largas são também medidas que ajudam a evitar alergias. Se tomar medicação, sobretudo antibióticos, deve estar em alerta e ver se são "fotossensíveis".- Quais as causas das alergias ao Sol?- São respostas imunológicas à exposição solar: 20 minutos ao Sol são suficientes para despoletar esta resposta com um ‘rash’ vermelho com prurido associado.- Qual a localização do corpo mais afetada?- O ‘V’ do pescoço é uma localização frequente, assim como o dorso das mãos, a região externa dos braços e pernas - zonas que normalmente estão protegidas durante o inverno.A pele do rosto, por estar constantemente exposta a agentes externos, merece atenção e cuidado redobrado, independentemente da estação do ano. No verão, o uso de protetor solar pode ajudar a evitar manchas e outras irritações.