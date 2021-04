Concelho do Nordeste, em São Miguel, nos Açores, sobe para alto risco de contágio por Covid-19

O concelho do Nordeste vai subir para o nível de alto risco de contágio, com sete casos ativos, e Ponta Delgada mantém-se no nível médio alto, com 105 casos ativos, anunciou o Governo Regional dos Açores, esta quarta-feira.

"Temos todos os concelhos dos Açores em nível de muito baixo risco, com exceção do Nordeste, que está em nível de alto risco, e Ponta Delgada, em nível de médio alto risco", adiantou o secretário regional da Saúde e do Desporto, Clélio Meneses, em conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.

O governante esclareceu que as medidas previstas para o novo nível de risco (o mais elevado) no Nordeste, na ilha de São Miguel, entram em vigor a partir de segunda-feira.

Até lá, o executivo decretou a proibição de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório a partir das 15h00 para toda a ilha da São Miguel.

Assim, a partir de segunda-feira, no Nordeste, todos os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares encerram a partir das 15h00, podendo funcionar em regime de 'take-away' a partir dessa hora e até às 22h00, e é decretado o recolher obrigatório entre as 20h00 e as 05h00 do dia seguinte.

Deve ser adotado o regime de teletrabalho, ou horários desfasados, quanto tal não é possível.

O comércio não essencial deve encerrar às 20h00 durante a semana e às 15h00 ao fim de semana, e estão também encerrados os ginásios e piscinas cobertas.

A realização de funerais cumpre um horário semelhante ao do comércio não essencial e "está condicionada à adoção de medidas organizacionais que garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e as regras de distanciamento social", segundo o decreto do Governo.

O concelho de Ponta Delgada mantém-se no nível de médio alto risco, com as freguesias de São Pedro e São Sebastião no nível alto.

Em Ponta Delgada, com exceção daquelas duas freguesias, os restaurantes e estabelecimentos de bebidas sem espaço de dança podem estar abertos até às 20h00, com limitação máxima de quatro pessoas por mesa e lotação máxima de 1/3 da capacidade do estabelecimento, mas podem manter o serviço de 'take-away' ou entrega ao domicílio até às 22h00.

Estão proibidas as visitas a idosos em lares e os centros de convívio para idosos estão também fechados.

É proibida a presença de público em eventos e competições desportivas.

A escala de risco utilizada pela Região Autónoma dos Açores tem cinco níveis: muito baixo, baixo, médio, médio alto e alto.

Clélio Meneses ressalvou que as medidas associadas estes níveis de risco vigoram "a partir de segunda-feira e até sexta-feira" -- já depois das restrições generalizadas à ilha de São Miguel nos três dias da Páscoa -, mas sublinhou que, "havendo qualquer alteração que determine uma reavaliação do nível de risco, poderá a autoridade de saúde, a qualquer momento, decidir medidas aplicáveis a uma ou outra freguesia ou uma outra localidade da ilha de São Miguel".

Os Açores registam 131 casos ativos, sendo 130 em São Miguel: 105 no concelho de Ponta Delgada, oito no concelho da Ribeira Grande, sete no concelho da Lagoa, quatro no concelho do Nordeste, quatro em Vila Franca do Campo e dois no concelho da Povoação.

As outras ilhas não registam casos, com exceção da Terceira, onde há um caso positivo ativo na freguesia da Feteira, do concelho de Angra do Heroísmo.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.179 casos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 3.910 pessoas.

Morreram 30 pessoas (12 num surto no lar da Misericórdia do Nordeste), saíram do arquipélago 67 e 41 apresentaram prova de cura anterior, tendo sido extintas 199 cadeias de transmissão local.

Estão internados na região 10 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, quatro dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos. Dois outros doentes foram transportados para hospitais em Lisboa.

De 31 de dezembro de 2020 até 30 de março, 43.812 pessoas com mais de 15 anos foram vacinadas no arquipélago, 28.376 das quais com a primeira dose (14,01% da população) e 15.436 com a segunda (7,62%).

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.