Concurso interno de professores deixa 1230 lugares por ocupar

Metade das vagas rejeitadas ficam situadas em Lisboa e Setúbal.

Por Bernardo Esteves | 08:17

O concurso interno de professores, destinado a docentes dos quadros que pretendem mudar de escola, deixou 1230 lugares por ocupar.



De acordo com o Ministério da Educação, cerca de metade destes lugares ficam em escolas de Lisboa e Setúbal. Nas zonas da Lezíria e do Oeste (Quadro de Zona Pedagógica 6) ficaram 105 vagas por preencher, enquanto no Alentejo e Algarve houve 260 vagas sem candidatos.



Em Castelo Branco e Guarda (QZP5) sobraram 19 vagas, nas escolas de Coimbra e Leiria (QZP4) ainda há 33 lugares, e na região que engloba Aveiro, Entre Douro e Vouga e Viseu (QZP3) havia 24 vagas. As escolas da zona de Bragança, Douro Sul e Vila Real (QZP2) ficaram com 35 vagas. O QZP1 - inclui Braga, Porto, Tâmega e Viana do Castelo - ficaram com 122 vagas sem candidatos.



Segundo o ME, estas vagas serão ocupadas por docentes do quadro em mobilidade por doença ou mobilidade interna, e por professores contratados.



Sem surpresa, foram integrados nos quadros quase 3500 docentes, 2084 através do concurso extraordinário e outros 1402 professores através da norma--travão. Hoje, os secretários de Estado do Orçamento, João Leão, e da Educação, Alexandra Leitão, reúnem com os sindicatos, com o objetivo de apurar o real custo do descongelamento e da recomposição da carreira docente.