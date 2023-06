Concurso para cargo de diretor-geral da Saúde arranca na segunda-feira

O anúncio de abertura do concurso para diretor-geral da Saúde foi esta sexta-feira publicado em ‘Diário da República’, mas a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administra- ção Pública (CReSAP) só abre concurso segunda-feira, pelo prazo de dez dias úteis.



O aviso foi publicado dias depois de se ter demitido o subdiretor-geral da Saúde, Rui Portugal, que substituía a diretora-geral da Saúde durante as férias, e seis meses após Graça Freitas ter anunciado que pretendia deixar o cargo. Segundo o aviso, a CReSAP "vai proceder à abertura, pelo prazo de dez dias úteis a contar da publicitação no seu sítio eletrónico, do procedimento concursal (...) de recrutamento e seleção para o cargo de Diretor-Geral da Saúde".





Questionada sobre se a diretora-geral da Saúde interrompeu as férias, a resposta da DGS reitera a informação dada quinta-feira pelo ministro da Saúde, que disse que a diretora-geral "está plenamente em funções".