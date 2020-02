Condução de trotinetas obriga a saber regras de trânsito

As trotinetas ganham um número crescente de utilizadores. E de Norte a Sul, em cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, Braga, Almada, Gaia, ou Figueira da Foz, estão criadas as condições para o uso deste veículo ligeiro amigo do ambiente. A utilização só é permitida a maiores de 18 anos e implica conhecer as regras de trânsito.As trotinetas têm de ter iluminação e refletores e não podem ultrapassar uma velocidade de 25 quilómetros por hora. A exemplo das bicicletas não podem circular nos passeios, só sendo possível nas ciclovias e nas ruas.A condução não pode coincidir com o uso de telemóvel ou de auriculares. E as mãos terão de estar sempre no guiador. É recomendável para a segurança do condutor o uso do capacete, mas este não é obrigatório. Recorde-se que o Código da Estrada obriga ao uso do capacete em velocípedes com motor auxiliar, no caso, bicicletas e trotinetas elétricas. Contudo, uma instrução técnica da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR), em dezembro de 2018, tornou opcional o uso de capacete nas trotinetas.Não é permitido conduzir sob o efeito do álcool, bem como não é permitida uma condução exibicionista, como o levantar da roda da frente ou de trás no arranque ou em circulação. Só é permitida a circulação de um pessoa por trotineta.O não cumprimento das regras implica a aplicação de multas a condutores e empresas que disponibilizam as trotinetas.Nos primeiros seis meses do ano passado, só em multas, a câmara de Lisboa cobrou cerca de 17 mil euros às operadoras. A fiscalização está entregue à PSP, Polícia Municipal e EMEL.A utilização de uma trotineta com recurso a uma aplicação implica um custo que oscila entre um euro e os 50 cêntimos para desbloquear o aparelho e o custo de 15 cêntimos por cada minuto utilizado para efetuar o percurso.Uma trotineta custa entre 300 a 500 euros. O peso é de 12,5 quilos e a velocidade estabelecida por lei é de 25 km/h. A autonomia é de 30 quilómetros e o tempo de carga é de cinco horas.mil viagens são diariamente realizadas em Lisboa com trotinetas. A maior parte dos utilizadores recorre a este veículo para deslocações curtas, de cerca de dez minutos, entre a casa e o trabalho ou a universidade.No primeiro semestre de 2019, foram removidos 1820 veículos de Lisboa por estarem mal estacionados. A secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, disse que as trotinetas estacionadas nos passeios "condicionam seriamente a vida das pessoas com deficiência".A freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, adotou em julho coimas por estacionamento incorreto, entre os 60 e os 300 euros. Nos primeiros seis meses de 2019, de Norte a Sul houve 31 infrações por consumo de álcool. Multa vai de 125 a 1250 euros.