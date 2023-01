"Confesso que o número [os custos do palco] me magoou": D. Américo Aguiar sobre obra polémica

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) deu, esta quinta-feira, uma conferência de impresa para esclarecer questões polémicas como o custo e a responsabilidade das obras para o evento. O bispo D. Américo Aguiar referiu que quanto ao palco "desde o início havia uma ideia que foi evoluindo, uma estrutura que correspondesse às necessidades da JMJ, as dificuldades vêm no terreno" e reforçou que "o palco não é uma estrutura provisória, é para ficar".O bispo esclareceu ainda que "a proposta de altar não foi aprovada a 100%"e que está disposto a reformular o projeto: "Até que aconteça, tudo pode ser mudado"."Confesso que o número (dos custos do palco) me magoou", disse. "O que temos de fazer nos próximos dias com as equipas responsáveis pelo projeto é perceber a razão deste valor", referiu.D. Américo Aguiar disse ainda que a organização nunca quis "ferir a Jornada Mundial da Juventude por causa disto"."Acreditem que não vamos "desbaratar" um cêntimo, pois sabemos o quão positivo isto é para o País. Caso o evento corra bem", reforçou.D. Américo Aguiar revelou que "soube do valor [da obra] pelos meios de comunicação social" e que o Presidente da República não sabia do valor. O bispo disse ainda que é obrigação da organização sentar-se "com o autor do projeto" e "rever as coisas" para "corrigir aquilo que for necessário corrigir"."Não sentimos que fosse nossa obrigação acompanhar o caderno de encargos e todos os custos, mas confesso que hoje faria diferente", disse D.Américo Aguiar, acrescentado que "cometer erros novos é humano, repeti-los é burrice".O bispo assumiu que nas edições da JMJ é comum fazer-se "um copypaste" e que é preciso agora analisar o que deixa de ser essencial para o evento.Quanto à responsabilidades dos restantes encargos, o bispo referiu que "a igreja assume aquilo que é a relação com o peregrino" e que quando estiver fechado o orçamento "a organização vai mostrá-lo até ao último cêntimo".Quanto aos prejuízos, D. Américo de Aguiar disse haver "histórico de jornadas que deram milhões de prejuízos, mas outros que pelo contrário, é muito incerto".Em atualização.