Confinamento faz subir vendas de computadores portáteis na UE

Portugal é um dos Estados-membros da União Europeia (UE) onde as importações de computadores portáteis aumentaram nos primeiros sete meses do ano entre 20% e 30% devido à covid-19, com um pico geral em abril, segundo o Eurostat.

De acordo com dados hoje divulgados pelo gabinete estatístico europeu, as importações de computadores portáteis (PC) chegaram a um pico em abril devido às medidas de confinamento - como teletrabalho e telescola - adotadas na maioria dos Estados-membros, face à pandemia de covid-19.

O Eurostat nota que o aumento das vendas destes equipamentos acontecem, em regra, em novembro, tendo sido assim desde 2015, mas, este ano, o recorde aconteceu em abril, com mais de 2,8 milhões de PC importados.

Com um acréscimo de 22% nas importações de PC face ao mesmo período de 2019, Portugal está no grupo de nove Estados-membros em que as importações de PC aumentaram entre 20% e 30% até julho.

O recorde de mais de 30% de subidas nas importações foi registado -- entre janeiro e julho, face ao mesmo período homólogo -- na Roménia (38%) e na Dinamarca (35%).

A Estónia foi o único país que registou um decréscimo (-0,3%)

