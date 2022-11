Conheça as vantagens e desvantagens da semana de quatro dias de trabalho

O projeto-piloto de quatro dias de trabalho semanais vai ser colocado em prática a partir de junho de 2023 . Numa primeira fase, o projeto será aplicado a empresas privadas, em regime voluntário e durante seis meses. Se tudo correr bem, a medida poderá estender-se para o setor público.O executivo de António Costa garante que esta nova medida não irá provocar cortes salariais e trará uma redução do horário laboral semanal.Segundo o responsável da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Luís Miguel Ribeiro, citado pelo jornal I, "é importante ter em conta que entre os principais objetivos da redução da semana de trabalho está a promoção de um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o que será positivo do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida das pessoas".Contudo, é fundamental ter em conta que esta nova medida poderá ter impactos no rendimentos dos indivíduos e da economia, uma vez que este projeto implica custos para as empresas. Adicionalmente, não existem garantias de que esta nova medida irá provocar um aumento da produtividade dos trabalhadores, pelo menos ao ponto de justificar as despesas que as entidades empregadoras vão ter.Segundo a CGTP, a medida pode representar um risco para os trabalhadores, que poderão ser confrontados com horários diários acrescidos.O responsável da AEP considera fundamental perceber que a recetividade à nova medida do governo, bem como a sua adequabilidade, varia de setor para setor. O responsável da AEP defende que devem ser elaborados estudos credíveis que permitam às empresas analisar os impactos, desvantagens e benefícios da nova medida, segundo o jornal I.No entanto, a opinião negativa sobre o projeto piloto não é consensual entre os especialistas. Isabel Camarinha considera que a medida se assume como uma "grande conquista", desde que não leve a um aumento do número de horas diárias