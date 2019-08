No verão, há quem defenda que há maior disposição para fazer sexo e quem, pelo contrário, considere que as relações sexuais são algo para as quais estamos sempre predispostos.



Seja defensor de uma ou da outra, há algumas dicas que deve seguir para apimentar a sua vida sexual, tornando o momento ainda mais prazeroso, divertido e intímo.





O espelho pode ser um bom aliado na hora de inovar. Este objeto vai permitir que assista a todos os movimentos que o casal faz durante o ato sexual.

Para isso, deve posicionar-se de forma a que o/a seu/sua parceiro(a) fique em frente ao espelho, seja qual for a posição eleita pelo casal. Esta é a melhor forma de ambos visualizarem tudo o que está a ser feito (algo difícil de se percecionar de outra forma devido

à proximidade dos corpos).

Fantasias

Pode parecer um clichê, mas está cientificamente que as fantasias proporcionam ao casal atingir o clímax de forma mais profunda e intensa. São várias as opções para alcançar prazer através de fantasias.

O striptease é uma das fantasias preferidas dos homens (e das mulheres mais ousadas também). Para que resulte na perfeição, escolha uma música que proporcione um clima mais ‘quente’ e lentamente vá retirando a roupa. Outra fantasia é aderir numa espécie de teatro, onde cada um de vocês assume uma personagem, comportando-se como tal.

Jogos e acessórios

Os jogos e acessórios eróticos oferecem também um leque de opções para atingir prazer e descobrir melhor o seu parceiro.

Os dados eróticos são, por exemplo, uma excelente opção para experimentar posições, zonas do corpo ou locais onde podem juntos dar largas à imaginação. Este jogo é ideal para quem já tem grande intimidade com o parceiro, mas também para quem a quer construir e eliminar tabus, desde que o compromisso de cumprir o que lhe ‘calhar na sorte’. Outro exemplo é o ‘jogo das pistas’, onde o objetivo é espalhar vários objetos (pétalas, velas, peças de puzzle,...) até encontrar o/a encontrar a si... o presente final.

Vendas e algemas são dois dos acessórios mais utilizados (e desejados também). Opte por tapar os olhos do(a) seu/sua companheiro(a) e faça com que todos os outros sentidos sejam despertados. Estimule o tato ou – na opção de utilizar algemas, cordas ou algum outro tipo de lenço (que o/a impossibilite de utilizar as mão). O efeito surpresa faz com tudo se torne ainda mais intenso.

Filmes eróticos ou pornografia

A ideia pode parecer estranha mas poderá ser uma forma de ter novas ideias e desejos. Claro que é importante ter cuidado, atenção e algum distanciamento entre o que é ‘real’ do que é feito/conseguido apenas em ficção.