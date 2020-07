Conselheiro da OMS diz que Portugal "foi um dos países que melhor lidou" com o coronavírus

Portugal "não foi escolhido por acaso" para acolher a final da Liga dos Campeões de futebol, mas porque "foi um dos países que melhor lidou" com a covid-19, assinala um conselheiro da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em declarações à Lusa, a dias de participar numa iniciativa ibérica sobre o impacto da pandemia no setor do turismo, Maurizio Barbeschi, conselheiro do diretor executivo para as Emergências Sanitárias da OMS, diz que não conhece o dossiê que fundamentou a escolha de Portugal para acolher a final a oito da Liga dos Campeões de futebol, agendada para agosto. Porém, realça, tem a certeza de que Portugal "não foi escolhido por acaso", mas porque "tem um sistema de saúde forte" e "foi um dos países que melhor lidou" com a pandemia, que já causou mais de 500 mil mortos e infetou mais de 12 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

"[Portugal] não foi escolhido pela qualidade das infraestruturas ou pela tradição futebolística, mas por tudo o que rodeia o campo de futebol", que goza de "elevada consideração" internacional, destaca. "Se acrescentarmos o sistema público, a consciência do protocolo, as medidas de verificação e mitigação -- tudo isso fundamentou a decisão de considerar que a escolha de Portugal era a que mais minimizava os riscos", considera.