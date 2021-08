O Conselho de Ministros irá reunir extraordinariamente esta sexta-feira, confirmou ojunto de fonte do governo.A reunião decorrerá de forma eletrónica, na qual deverão ser decididas as medidas de uma nova fase de desconfinamento,O Conselho de Ministros será presidido, no palácio da Ajuda, por Mariana Vieira da Silva. Após a reunião seguir-se-á briefing de comunicação das decições, pelas 15h30.