Constipação pode proteger contra a Covid-19, revela estudo

Um novo estudo realizado em Inglaterra, pela equipa da Imperial College London, revela que as constipações podem ajudar a reforçar a proteção contra a Covid-19.Os resultados extraídos dos 50 participantes que integraram no projeto mostraram que as pessoas que estiveram constipadas há pouco tempo não ficaram infetadas com Covid-19, mesmo sendo expostas a contactos diretos e de alto risco de contagio.Apesar de ser um dado encorajador a todos se constiparem, os investigadores reforçam que a vacinação é o melhor método de proteção contra o virús.