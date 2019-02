Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Consulta pública à entrada da EMEL na freguesia lisboeta de Benfica começa hoje

Em causa está a regulação do estacionamento pela EMEL na zona envolvente da avenida do Colégio Militar e do centro comercial Fonte Nova.

14:03

A consulta pública à entrada da empresa municipal de estacionamento de Lisboa na freguesia de Benfica, que já motivou uma consulta à população pela junta, abriu esta terça-feira e decorrerá até ao dia 15 de março, anunciou a EMEL.



Os documentos sobre a criação das zonas de estacionamento de duração limitada a instalar na freguesia podem ser consultados no sítio da EMEL na internet, onde poderão igualmente ser apresentados contributos.



Em janeiro, uma "consulta de bairro" informal promovida pela Junta de Freguesia de Benfica resultou num pronunciamento de 77,2% a favor da regulação do estacionamento.



Na "consulta de bairro", que decorreu em dois dias, votaram 412 pessoas, 318 a favor, 94 contra, sem votos brancos ou nulos, perfazendo 77,2% de votos favoráveis e 22,8% de votos contrários à entrada da empresa de estacionamento de Lisboa em algumas ruas de Benfica.



"A EMEL já poderia ter entrado desde 2008. Pode pedir um parecer à Junta, que não é um parecer vinculativo, poderia sempre entrar se assim o decidisse, apesar de quer a EMEL, quer a Câmara Municipal de Lisboa terem sempre dito que respeitariam qualquer que fosse o parecer da Junta", declarou na altura à Lusa a presidente da Junta, Inês Drummond (PS).



Em causa está a regulação do estacionamento pela EMEL na zona envolvente da avenida do Colégio Militar e do centro comercial Fonte Nova.



Dias antes da consulta à população, uma petição subscrita por 240 pessoas foi entregue na Assembleia Municipal de Lisboa a pedir a intervenção da EMEL nas ruas limítrofes ao centro comercial Fonte Nova para pôr fim ao "estacionamento selvagem e caótico" naquela zona.