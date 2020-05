"Contamos com o bom senso dos praticantes": Desportos nas praias sem tempo limite nas praias de Cascais

A Câmara Municipal de Cascais autoriza por tempo ilimitado a prática de desportos nas praias, permitidos desde segunda-feira, na sequência do plano de desconfinamento do Governo relativo à pandemia da covid-19, disse hoje fonte autárquica.

"A autarquia não aplicou um tempo limite para a prática dos desportos associados ao litoral, contamos com o bom senso dos praticantes", referiu fonte autárquica, questionada pela agência Lusa.

O município, que tem cerca de 30 quilómetros de orla costeira, vai, de acordo com a mesma fonte, comunicar "as regras de utilização das praias e paredões, em suportes físicos e digitais, de forma a assegurar que todos os utentes estão ao corrente" e trabalhar em estreia colaboração com a autoridade marítima.

No concelho de Mafra, que tal como Cascais integra a Área Metropolitana de Lisboa, foram impostos limites de tempo para evitar o risco de contágio e a aglomeração de surfistas nas praias.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal de Mafra, Hélder Sousa Silva, explicou à agência Lusa, que a medida "pretende evitar distúrbios", esclarecendo que os praticantes da pesca dispõem de 120 minutos por dia, os de surf de 90 e os de caminhada de 60 minutos.

As normas definidas no plano de desconfinamento do Governo permitem o acesso ao areal para a prática de surf e desportos afins, para a pesca lúdica e para a prática de desportos não coletivos como corrida ou caminhada.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 251 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.074 pessoas das 25.702 confirmadas como infetadas, e há 1.743 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus

- Siga ao minuto as últimas sobre a doença

- Mapa da situação em Portugal e no Mundo: veja a evolução da pandemia

- Conselhos sobre o coronavírus no explicador

- Conheça os mitos que deve ignorar sobre a doença



Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24