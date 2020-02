Análises feitas a portugueses repatriados da China deram negativo

As análises feitas aos portugueses

retirados da cidade chinesa de Wuhan, foco do novo coronavírus, deram resultado negativo, segundo o que oconseguiu apurar durante a manhã desta segunda-feira.O grupo de 20 pessoas, esperou quatro dias para regressar ao país e está agora internado no Hospital Pulido Valente, em Lisboa. As análises estão a ser feitas por equipas do Instituto Ricardo Jorge.Em atualização