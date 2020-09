Coronavírus atinge hospitais de Norte a Sul do País

Aumentou o número de casos de Covid-19 associados a focos da doença em unidades de saúde. “A situação está identificada e, dentro do possível, controlada”, afirmou Graça Freitas, assumindo que há infetados em clínicas de Guimarães, Paredes, Póvoa de Varzim, Vila Nova da Galé, nos hospitais Sousa Martins (Guarda), de Leiria e Garcia de Orta (Almada). Há também positivos numa clínica psiquiátrica no Lumiar, na clínica São João d’Ávila e no Hospital Egas Moniz, em Lisboa. Segundo a autarquia local, o vírus atingiu ainda utentes e profissionais da Casa de Saúde do Telhal, Algueirão Mem-Martins, Sintra.



No hospital de Faro são pelo menos oito os profissionais de saúde com Covid-19, mas o centro hospitalar garante que “o atendimento aos utentes continua a funcionar normalmente”. Já em Beja, nove médicos, 13 enfermeiros, cinco assistentes operacionais, dois assistentes técnicos e um técnico de diagnóstico estão positivos. Os 30 casos estão em isolamento no domicílio, com sintomas ligeiros, enquanto no hospital se aguarda o resultado de 300 testes. Por causa do surto, o serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia fechou. No hospital de Leiria, três utentes da Ala B do serviço de Medicina I testaram positivo, obrigando à realização de testes em toda a equipa: cinco profissionais de saúde estão infetados. A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu que o cancelamento de visitas em unidades afetadas será a “última solução” a adotar.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários