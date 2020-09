Quatro mortos e 425 novos casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal regista esta segunda-feira mais quatro mortes e 425 novos casos de coronavírus. O País contabiliza agora 1957 vítimas mortais e 74.029 casos confirmados desde o início da pandemia.Em relação a domingo, há mais 24 pessoas internadas (num total de 659), mais nove em cuidados intensivos (para um total de 98).Nas últimas 24 horas 237 pessoas recuperaram da doença, num total de 47.884 recuperados.De acordo com o Boletim Epidemiológico diário emitido pela Direção Geral da Saúde (DGS), a Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) concentra esta segunda-feira 188 dos novos casos, seguindo-se a Região Norte, com mais 168, a Região Centro, com mais 43, o Algarve, com mais 19 e o Alentejo com mais sete. A Região Norte registou três das quatro mortes, sendo que a quarta vítima mortal foi registada na Região LVT.Os arquipélagos da Madeira e dos Açores não registaram novos casos nem mortes nas últimas 24 horas.Relativamente aos óbitos, 985 dizem respeito a elementos do sexo masculino e 972 do sexo feminino.Em atualização