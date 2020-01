Corredores do Hospital Santa Maria em Lisboa servem de sala

O cenário no serviço de Medicina do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foi de autêntico caos durante este domingo.Nas imagens a que oteve acesso, é possível ver dezenas de utentes internados, em macas, nos corredores.Confrontado pelo, o hospital nega qualquer aumento da afluência durante o fim de semana, mas assume que "a sobrelotação do internamento é um problema que importa resolver", adiantando que já tem em curso "um conjunto de medidas" para resolver a curto e médio prazo a situação.A unidade hospitalar refere ainda que o excesso de utentes se agravou nas duas últimas semanas com o facto de outros hospitais terem perdido capacidade de resposta, sobretudo para "doentes mais graves", reencaminhando-os para Santa Maria que "nunca deixou de receber ou internar quaisquer doentes".João Vasconcelos, 43 anos, ex-secretário de Estado da Indústria de António Costa, morreu em março, 5 dias depois de ter ido às Urgências do S. José por enfarte do miocárdio.Lara morreu a 12 deste mês no Hospital do Funchal, 21 dias depois de Leonor, que morreu em Almada. Ambas foram às Urgências um dia antes do óbito.