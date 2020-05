Costa anuncia contribuição portuguesa para programa global de investigação sobre coronavírus

O primeiro-ministro anuncia hoje a contribuição pública e privada portuguesa no âmbito da "Resposta global ao covid-19 - conferência de doadores" promovida pela Comissão Europeia, visando acelerar o desenvolvimento da vacina e tratamentos da doença.

António Costa estará pelas 10:00, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, nesta iniciativa que é organizada pela Comissão Europeia e que "tem como objetivo reunir esforços de governos, empresários, fundações e cidadãos da União Europeia para recolher 7,5 mil milhões de euros".

Esses 7,5 mil milhões de euros, segundo a Comissão Europeia, destinam-se "a acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso equitativo a vacinas, diagnósticos e tratamentos" da covid-19.

Em comunicado, o Governo português refere que, "além de uma significativa contribuição financeira, juntando o setor público e o privado, os centros nacionais de investigação e desenvolvimento e a indústria farmacêutica estão preparados para integrar parcerias internacionais nas três áreas cobertas pela iniciativa".

No âmbito desta iniciativa "Resposta Global", as parcerias vão desenrolar-se em três fases: "investigação, produção e distribuição".

Ainda de acordo com o executivo, "foram muitas" as instituições e empresas nacionais que se associaram a este movimento, destacando-se a "Sociedade Francisco Manuel do Santos, Jerónimo Martins, EDP, EPAL, Apifarma, Associação Nacional de Farmácias, Banco Santander Totta, BPI, Caixa Geral de Depósitos, Fundação Calouste Gulbenkian, Millennium BCP e Novo Banco".

Associaram-se ainda, acrescenta o Governo, entidades e empresas como a "Sonae, Galp, Imamat Ismaili, Fundação Champalimaud, CUF, Luz Saúde e Multicare e United Health (Hospital dos Lusíadas)".

