Costa portuguesa perdeu 100 hectares desde 2010

O Programa de Monitorização da Faixa Costeira de Portugal Continental (COSMO) detetou uma perda de 100 hectares (equivalente a cerca de 100 campos de futebol) desde 2010.O Governo anunciou os primeiros resultados do programa implementado pela Agência Portuguesa do Ambiente em junho de 2018.Por exemplo, nas praias a sul da Cova-Gala, na Figueira da Foz, detetou-se um "recuo na ordem dos 50 metros entre 2010 e fevereiro de 2019", revelou à Lusa Célia Costa, secretária de Estado do Território e da Conservação da Natureza.Um dos objetivos do programa é tentar perceber quais as áreas que necessitam de alimentação artificial de areia.O troço costeiro entre São Jacinto e a Costa Nova, em Aveiro, é um dos locais onde será necessária esta alimentação artificial, segundo o Ministério do Ambiente.Também a zona entre a Barra do Tejo, em Lisboa, e a Costa da Caparica, em Almada, está a ser monitorizada pelo COSMO para eventual reposição de areias."Conhecer essa curva do mar, onde temos essa profundidade e como joga ao longo da nossa costa é fundamental para perceber qual é o resultado das intervenções programadas, os chamados ‘shots’ de areia", afirmou Célia Costa.O COSMO envolve um investimento de 3,6 milhões de euros e conta com apoio comunitário.As entidades associativas, incluindo as religiosas, afetadas pelo furacão ‘Leslie’, a 13 e 14 de outubro de 2018, vão receber apoio financeiro do Estado.As candidaturas têm de ser enviadas para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional até dia 28. Um despacho do Governo determina que o investimento máximo elegível é 100 mil euros.O apoio pode ir para trabalhos já executados desde que se prove a urgência das reparações.Setúbal, Faro e Aveiro são os distritos que correm maior risco com a subida do mar, revelou um estudo recente da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Cerca de 146 mil portugueses podem ficar em risco em 2050.Portugal criou, em 2015, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. Há 180 milhões para obras de proteção face aos avanços do mar.A monitorização da costa pelo COSMO é feita através de fotografias aéreas e de trabalhos de topografia. Segundo o Governo, é também útil para fazer a gestão do dia a dia no Litoral.