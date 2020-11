Governo anuncia proibição de circulação entre concelhos e aulas suspensas no início de dezembro

Ao minuto Atualizado a 21 de nov de 2020 | 18:22

18:22 | 21/11 Nos concelhos de risco elevado mantêm-se as seguintes medida Manutenção da proibição de circulação na via pública entre as 23h e 5h00



- Ação de fiscalização do cumprimento do teletrabalho obrigatório

- Mantêm-se horários limitados para estabelecimentos comerciais (22h)

- Restaurantes e Equipamentos Culturais - Encerramento obrigatório (23h)





18:20 | 21/11 Concelhos fora da lista de risco elevado Aljustrel

Alvaiázere

Beja

Borba

Caldas da Rainha

Carrazeda de Ansiães

Ferreira do Alentejo

Fornos de Algodres

Golegã

Santa Comba Dão

São Brás de Alportel

Sousel

Tábua

Tavira

Vila Real de Santo António

Vila Velha de Ródão

Vila Flor

18:17 | 21/11 Aulas suspensas A atividade letiva vai estar suspensa entre 30 de novembro e 7 de dezembro.

18:17 | 21/11 Proibição de circulação entre concelhos O Governo proibiu a circulação entre concelhos nas seguintes datas:



- 23h de 27 de novembro até às 5h de 2 de dezembro

- 23h de 4 de dezembro até às 5h de 9 de dezembro

18:16 | 21/11 Novas Medidas Medidas Gerais



- Uso obrigatório máscara na via pública e num conjunto de recintos fechados;

- Generalizamos o uso nos locais de trabalho, salvo locais de trabalho isolados e separações físicas;

18:11 | 21/11 O primeiro-ministro confirma que há uma desaceleração do ritmo de crescimento de novos casos de Covid-19 no País, no entanto, é preciso um maior esforço para alcançar o resultado pretendido.

17:39 | 21/11 António Costa inicia às 18h00 uma conferência de imprensa onde irá apresentar as novas medidas para evitar a propagação do novo coronavírus após a renovação do Estado de Emergência.

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta agora as novas medidas para evitar a propagação da Covid-19 no País após a renovação do Estado de Emergência.