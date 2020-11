Natal sem Estado de Emergência seria surpresa para António Costa

"Ficaria muito surpreendido se no Natal não houvesse Estado de Emergência", disse este sábado o primeiro-ministro durante a conferência de imprensa onde anunciou as novas medidas do estado de emergência para o combate à pandemia de Covid-19. Apesar do optimismo, António Costa foi agora mais longe que o presidente da República que na comunicação ao país feita na sexta-feira evitou usar sequer a palavra ‘natal’ embora tenha deixado a entender que os portugueses de deveriam preparar para o pior.



"As pessoas já estão suficientemente angustiadas. Concentrem-nos nas medidas que vamos viver nos próximos 15 dias". Embora sublinhe que as medidas de combate à pandemia "vão ser avaliadas daqui a 15 dias" em função da evolução dos casos, é quase certo que haverá limitações grandes até ao natal restando agora saber quais.



