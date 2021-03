Governo atualiza regras para passageiros provenientes de voos do Brasil e do Reino Unido

O Governo anunciou regras específicas para so passageiros provenientes do Reino Unido ou Brasil, que tenham efetuado escala ou transitado em aeroportos de países cujo tráfego aéreo com destino a Portugal continental está autorizado.O despacho, publicado já em Diário da República, reforça as medidas já previstas para os voos com origem nestes países e que chegam a Portugal."Nestes casos, os passageiros têm de apresentar comprovativo de realização de teste molecular por RT-PCR para despiste da infeção por SARS-CoV-2 e de cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias", informa em comunicado o Ministério da Administração Interna.Nos restantes casos, as companhias aéreas deverão remeter às autoridades de saúde a lista dos passageiros cujo trânsito com proveniência do Reino Unido ou do Brasil é do seu conhecimento.