Cuidados com Covid-19 fazem cair mortes por gripe a zero

Os cuidados com a Covid-19, com destaque para o distanciamento físico, o uso de máscara de proteção e a higienização das mãos, reduziram para zero a mortalidade por gripe em 2020/2021, segundo avança esta segunda-feira a imprensa nacional, que dá conta de que quase não houve registos de casos de doentes com gripe e que, já no ano anterior a incidência do número de infetados pela síndrome gripal e o número de mortes tinha sido reduzido.



