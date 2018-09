CP vai alugar quatro comboios a 'diesel' a espanhola Renfe

Transporte só regressará em 2019.

Por Lusa | 11:27

A CP - Comboios de Portugal vai alugar à espanhola Renfe quatro comboios a 'diesel' que deverão começar a chegar a Portugal no início de 2019, disse à Lusa fonte oficial do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas.

O aluguer dos comboios será formalizado com a assinatura de um protocolo esta segunda-feira de manhã em Madrid, capital de Espanha, numa cerimónia com a presença dos presidentes da CP e da Renfe, do secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d'Oliveira Martins, e do seu homólogo espanhol, Pedro Saura.

A CP - Comboios de Portugal tem atualmente alugadas 20 composições à Renfe, a quem paga sete milhões de euros por ano, ou seja, cerca de 350 mil euros por comboio.