Criança de três anos infetada com covid-19 leva ao encerramento de creche na Sertã

A creche "O Pinheiro", na Sertã, distrito de Castelo Branco, foi encerrada esta quarta-feira, após uma criança de três anos ter testado positivo à covid-19, disse à Lusa o provedor Santa Casa da Misericórdia da Sertã.Além da creche, a ordem de encerramento abrange o jardim de infância e o CATL-Centro de Atividades de Tempos Livres, que acolhem um total de "cerca de 130 crianças", adiantou o provedor, Tavares Fernandes, referindo que trabalham nestas três valências 37 colaboradores da Santa Casa da Misericórdia da Sertã.De acordo com o provedor, a criança de três anos que testou positivo à covid-19 encontra-se assintomática, assim como os pais, que também estão infetados.Após o resultado do teste da criança, a delegada de saúde regional determinou o encerramento da creche, jardim de infância e CATL "O Pinheiro", informou Tavares Fernandes, referindo que vai ser realizada esta quarta-feira, pelas 18h00, uma reunião para avaliar a situação.A Lusa tentou contactar a delegada do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Pinhal Interior Sul, Manuela Vaz, mas até ao momento não foi possível.De acordo com o provedor Santa Casa da Misericórdia da Sertã, ainda não foram realizados testes às crianças nem aos colaboradores que trabalham na creche, jardim de infância e CATL."Não temos ninguém com sintomas", avançou Tavares Fernandes, referindo que as crianças com contactos mais próximos da infetada são cerca de 30, repartidas por duas salas, mas que fazem o dormitório em conjunto.Neste âmbito, a Santa Casa da Misericórdia da Sertã aguarda por novas ordens da delegada de saúde regional, inclusive sobre a realização de testes às crianças e aos colaboradores, em particular todos os que tiveram contacto próximo com a criança infetada.Portugal contabiliza pelo menos 1.725 mortos associados à covid-19 em 50.613 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).