Crianças começam a ser vacinadas contra a Covid dia 18 de dezembro. Veja o calendário

Parecer da comissão técnica de vacinação contra a Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 de crianças entre os 5 e os 11 anos em Portugal vai arrancar no fim de semana de 18 e 19 de dezembro. A vacinação iniciar-se-á nas crianças com 10 e 11 anos.A informação foi avançada esta sexta-feira pelo Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales."Portugal iniciará a vacinação das crianças abaixo dos 12 anos no fim de semana de 18 e 19 de dezembro. Esta é uma decisão que resulta da recomendação da Direção-Geral da Saúde, ouvida a Comissão Técnica de Vacinação e ponderadas as questões de natureza logística com o núcleo de coordenação de apoio ao Ministério da Saúde, nomeadamente a disponibilidade de vacinas", adiantou Lacerda Sales em conferência de imprensa, em Lisboa.A 6 a 9 de janeiro é a vez das crianças dos 9 aos 7 anos. A 15 e 16 de janeiro são vacinados os menos com 6 e 7 anos. A 22 e 23 de janeiro a vacinação é dedicada às crianças com 5 anos.A partir de 5 de fevereiro e até 13 de março serão administradas as segundas doses.O autoagendamento abre na próxima segunda-feira.De acordo com a diretora-geral da saúde, Graça Freitas, não estão previstas sanções para nenhuma criança que não seja vacinada. "É o preço que a sociedade tem de pagar para se manter a liberdade", afirmou.De acordo com Graça Freitas, o parecer da comissão técnica da vacinação ocorreu em duas etapas: a recomendação da vacinação universal e a tomada de decisões sobre alguns detalhes da vacinação, nomeadamente o intervalo entre doses, que deverá ser de seis a oito semanas. As crianças que já estiveram infetadas com Covid-19 terão de aguardar 90 dias para serem vacinadasNos últimos 14 dias 451 crianças dos 5 aos 9 anos adoeceram com Covid-19, revelou ainda a diretora-geral da saúde.Em atualização